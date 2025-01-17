Почти 40% россиян сменили профессию за последние три года

С 2022 года 38% россиян освоили новую специальность, следует из подсчетов сервиса hh.ru. Чаще всего другую профессию за последние три года выбирали автомойщики, курьеры, швеи, режиссеры и технические директора — из них переквалифицировалось более 60%, пишут «Известия».