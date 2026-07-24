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Банк России убрал из заявления по ставке упоминание ее дальнейшего снижения

Банк России убрал из заявления по ставке упоминание ее дальнейшего снижения

Из формулировки сигнала Банка России в опубликованном по итогам заседания совета директоров пресс-релизе убрали указание на возможное дальнейшее снижение ключевой ставки, замененное более обтекаемой формулировкой.

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