Банк России убрал из заявления по ставке упоминание ее дальнейшего снижения

Из формулировки сигнала Банка России в опубликованном по итогам заседания совета директоров пресс-релизе убрали указание на возможное дальнейшее снижение ключевой ставки, замененное более обтекаемой формулировкой.
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