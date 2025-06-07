Shaman исполнил на премии «Муз-ТВ» новую песню «Прямо по сердцу»

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), 7 июня представил новую песню «Прямо по сердцу». Именно с этой композицией певец выступит в Москве на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» в сентябре.
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