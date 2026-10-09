Минсельхоз пересмотрит статус 64 тысяч га сельхозземель в 68 регионах

Минсельхоз РФ планирует пересмотреть статус сельхозземель в границах населённых пунктов. Александр Терновцов и Вячеслав Леонов обсуждают правомерность регистрации и защиту владельцев на выставке "Золотая осень".
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