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Царьград

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Минсельхоз пересмотрит статус 64 тысяч га сельхозземель в 68 регионах

Минсельхоз пересмотрит статус 64 тысяч га сельхозземель в 68 регионах

Минсельхоз РФ планирует пересмотреть статус сельхозземель в границах населённых пунктов. Александр Терновцов и Вячеслав Леонов обсуждают правомерность регистрации и защиту владельцев на выставке "Золотая осень".

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