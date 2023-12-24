БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 302 подписчика

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Свежие комментарии

  • майя Овчинникова
    Совсем охренел?Сам фашист -- ждунов семьями вырезать, и вообще семьями вырезать. Возьми нож и зарежь хоть кого --кто ...Одесские партизан...
  • Василий Никитин
    Молодцы, ребята. Бей фашистов!!!Одесские партизан...
  • Oleg Ivanov
    И уподобиться хохлонацикам? Если и ликвидировать,то конкретных деятелей, тех, кто замаран кровью и отдавал преступные...Одесские партизан...

Молдова делает новые шаги к ликвидации российского военного присутствия на Днестре

Молдова делает новые шаги к ликвидации российского военного присутствия на Днестре

София Русу.   Парламент Республики Молдова сообщил, что собирается денонсировать очередные соглашения в рамках СНГ– по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом.

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