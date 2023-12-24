Молдова делает новые шаги к ликвидации российского военного присутствия на Днестре

София Русу. Парламент Республики Молдова сообщил, что собирается денонсировать очередные соглашения в рамках СНГ– по военным наблюдателями и коллективным миротворческим силам, а также соглашение по поддержке структур по борьбе с терроризмом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии