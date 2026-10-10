Gears of War: E-Day стартовала с 230 тысячами продаж и миллионом игроков в Game Pass

Кроме того, около 1,7 миллиона игроков получили доступ к игре через подписку Game Pass, не покупая ее напрямую.
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