ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

390 подписчиков

Удары по Белгороду: Следственный комитет начал расследование по факту террора

Удары по Белгороду: Следственный комитет начал расследование по факту террора

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также личности причастных к атаке.  Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что в больницах находятся 37 человек, в том числе семь детей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх