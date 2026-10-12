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Bloomberg: Зеленский находится на грани конфликта с Трампом

Bloomberg: Зеленский находится на грани конфликта с Трампом

Stefan Jeremiah/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский находится на грани конфликта с президентом США Дональдом Трампом из-за игнорирования Украиной призывов прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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