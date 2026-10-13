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Спички - не игрушка

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Кремль: тема компенсаций пользователям «Яндекса» обсуждается в правительстве

Кремль: тема компенсаций пользователям «Яндекса» обсуждается в правительстве

Кремль прокомментировал ситуацию с атаками на Яндекс. По словам Дмитрия Пескова, обсуждать денежные компенсации пользователям рано, хотя правительство уже в курсе проблемы.

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