Кудерметова поднялась на 15-е место в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг чемпионской гонки в одиночном разряде. Как сообщается на сайте WTA, российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Токио, поднялась с 17-го на 15-е место.
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