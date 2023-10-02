Кудерметова поднялась на 15-е место в чемпионской гонке WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг чемпионской гонки в одиночном разряде. Как сообщается на сайте WTA, российская теннисистка Вероника Кудерметова, выигравшая турнир в Токио, поднялась с 17-го на 15-е место.