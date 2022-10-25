ПАРАЗИТЫ, ЗОМБИ, ЯДЫ. РОССИЯ ПРОХОДИТ ТЕСТ НА АПОКАЛИПСИС

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА/SIMON BELCHER IMAGEBROKER.COM/HORST JEGEN HTTP://IMAGEBROKER.COM/#/SEARCH/GLOBALLOOKPRESS ОЛЬГА СЕРГЕЕВА Обсуждая новости об участии США в разработке новых смертельных штаммов ковида, мы забыли о других угрозах человечеству.
КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА/SIMON BELCHER IMAGEBROKER.COM/HORST JEGEN HTTP://IMAGEBROKER.COM/#/SEARCH/GLOBALLOOKPRESS ОЛЬГА СЕРГЕЕВА Обсуждая новости об участии США в разработке новых смертельных штаммов ковида, мы забыли о других угрозах человечеству.
Свежие комментарии