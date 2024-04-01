Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

21 196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Еремеев
    После того как ты выразил свою мысль что поскольку я живу в Крыму значит страдаю "хохлизмом". Ты всех крымчан такими ...Набиуллина наша и...
  • валерий лисицын
    Не люблю США , Англию и их гнусавый язык. Обе страны поднялись на подлости и угнетении более слабых.Члены моей семьи ...
  • Светлана Зуева
    Никогда не хотела побывать в штатпх...ну не люблю я эту страну с детства!Члены моей семьи ...

Британские учёные бьют тревогу. Что они опять нашли внутри российских ракет?

Британские учёные бьют тревогу. Что они опять нашли внутри российских ракет?

В марте 2024 года полевая следственная группа Conflict Armament Research (CAR, исследование вооружений конфликтов) физически задокументировала остатки высокоточной российской ракеты, оставшейся после нанесения группового удара высокоточным оружием большой дальности по предприятиям оборонной промышленности, связанным с изготовлением и ремонтом вооружения, военной техники и боеприпасов а также по узлам энергетики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх