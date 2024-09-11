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Новая статья: Ноутбук Tecno Megabook K16S AMD (K16SDA): автономнее, мощнее, удобнее Новый но...

Новая статья: Ноутбук Tecno Megabook K16S AMD (K16SDA): автономнее, мощнее, удобнееНовый ноутбук компании Tecno стал лучше по всем ключевым характеристикам: возросла производительность, увеличилось время автономной работы, расширены возможности взаимодействия с другими мобильными устройствами, а также значительно улучшено качество и громкость аудиосистемы.

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