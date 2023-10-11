В Азербайджане усомнились в желании Арменией мира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев усомнился, что власти Армении хотят мира с республикой. По мнению главы государства, если бы Ереван хотел мира, то не отказывался бы от возможности трехсторонней встречи на уровне министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.