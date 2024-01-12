Индекс потребительских цен Китая в декабре упал на 0,3%

Инфляция снова замедлилась в Китае, что знаменует для него «красный флаг» в виде японизации. Индекс потребительских цен Китая (ИПЦ) упал на 0,3% в годовом исчислении в декабре 2023 года, отметив третье ежемесячное снижение подряд на фоне опасений дефляционных рисков.
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