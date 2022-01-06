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В Псковской области мониторинг выявил 285 случаев заболеваний животных

В Псковской области мониторинг выявил 285 случаев заболеваний животных

Различные опасные болезни животных были выявлены в ходе эпизоотического мониторинга в 2021 году, проводимого Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Псковской области, 6 января сообщает пресс-служба ведомства.

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