В Петербурге разыскали машину должника по алиментам, избегавшего видеокамер

Он успел завести новую семью Мужчина, не выплачивающий алименты в пользу 11-летней дочери, расстался с автомобилем: его нашли с помощью АПК «Безопасный город», сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.