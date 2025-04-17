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Петербургский дневник

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В Петербурге разыскали машину должника по алиментам, избегавшего видеокамер

В Петербурге разыскали машину должника по алиментам, избегавшего видеокамер

Он успел завести новую семью Мужчина, не выплачивающий алименты в пользу 11-летней дочери, расстался с автомобилем: его нашли с помощью АПК «Безопасный город», сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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