Володин: стандарты обучения медиков должен устанавливать Минздрав

Установлением стандартов обучения медкадров и требований к нему должно заниматься министерство здравоохранения, поскольку оно отвечает за качество оказания медпомощи в стране, считает спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
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