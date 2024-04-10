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Володин: стандарты обучения медиков должен устанавливать Минздрав

Володин: стандарты обучения медиков должен устанавливать Минздрав

Установлением стандартов обучения медкадров и требований к нему должно заниматься министерство здравоохранения, поскольку оно отвечает за качество оказания медпомощи в стране, считает спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

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