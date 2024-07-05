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  • людмила пийгли
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  • Константин Линьков
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Насекомые-докторишки: муравьи умеют проводить ампутации, чтобы спасти сородичам жизнь

Насекомые-докторишки: муравьи умеют проводить ампутации, чтобы спасти сородичам жизнь

В современной медицине к ампутации рук или ног врачи прибегают только в самых безнадежных случаях. Например, если у человека развилась гангрена, лечение не помогает и провести такую операцию необходимо, чтобы спасти жизнь.

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