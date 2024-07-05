Насекомые-докторишки: муравьи умеют проводить ампутации, чтобы спасти сородичам жизнь

В современной медицине к ампутации рук или ног врачи прибегают только в самых безнадежных случаях. Например, если у человека развилась гангрена, лечение не помогает и провести такую операцию необходимо, чтобы спасти жизнь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии