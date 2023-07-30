Театр абсурда

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Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

Русские из Одессы рассказали о местном «подполье»

  У военкомов отбивают мобилизованных Одесса переживает непростые времена. По улицам в поисках «пушечного мяса» рыщут сотрудники военкоматов, украинская ПВО пытается сбивать ракеты прямо над жилыми домами, а прибрежные дома отдыха заселяют иностранными наемниками с поведением отморозков.

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