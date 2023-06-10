Участники российской спецоперации ждут «Бронебойщика»

Как из неуправляемой ракеты сделать высокоточное оружие, знают наши специалисты Виталий Орлов На фото: установка неуправляемого реактивного снаряда С-8 на ударном вертолете Ми-28Н «Ночной охотник» (Фото: Валерий Матыцин/ТАСС) 17 мая в столице Республики Беларусь городе-герое Минске в одиннадцатый раз открылась экспозиция Международной выставки вооружения и военной техники — «MILEX-2023», участие в которой кроме предприятий белорусского Государственного ВПК, традиционно приняли многочисленные зарубежные партнеры РБ в сфере военно-технического сотрудничества.