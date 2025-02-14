Врач предупредил о скрытом пороке сердца, способном вызвать внезапную смерть

Такие симптомы, как боль в груди, одышка при физической нагрузке, перебои в работе сердца, отеки ног и посинение губ или пальцев могут свидетельствовать о скрытом пороке сердца, способном вызвать даже остановку сердца.
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