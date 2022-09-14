Власти Украины негативно отреагировали на ответ официального Тбилиси на призыв открыть «второй фронт» против России

Армия Грузии Киевский режим обратился к Грузии с призывом открытия против России «второго фронта». Режиму Зеленского недостаточно того, что на стороне ВСУ воюют сотни грузинских наёмников, а потому указанное обращение и было направлено в Тбилиси.