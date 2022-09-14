Военное обозрение

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Власти Украины негативно отреагировали на ответ официального Тбилиси на призыв открыть «второй фронт» против России

Власти Украины негативно отреагировали на ответ официального Тбилиси на призыв открыть «второй фронт» против России

Армия Грузии Киевский режим обратился к Грузии с призывом открытия против России «второго фронта». Режиму Зеленского недостаточно того, что на стороне ВСУ воюют сотни грузинских наёмников, а потому указанное обращение и было направлено в Тбилиси.

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