Национальная Медиа Группа создаст в Москве парк аттракционов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Растущую популярность отечественных сериалов во многом объясняет развитие киноиндустрии, в том числе большого кинокластера в столице, где уже можно снимать фильмы в любом жанре не только на земле, но и в воздухе.
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