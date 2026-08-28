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Национальная Медиа Группа создаст в Москве парк аттракционов

Национальная Медиа Группа создаст в Москве парк аттракционов

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Растущую популярность отечественных сериалов во многом объясняет развитие киноиндустрии, в том числе большого кинокластера в столице, где уже можно снимать фильмы в любом жанре не только на земле, но и в воздухе.

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