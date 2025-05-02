Журналист из США Вароли предположил, с чем связана отставка Уолтца

Майкла Уолтца вынудили покинуть пост советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности из-за недовольства в Белом доме его критикой киевского режима, скандал с мессенджером стал просто предлогом, выразил мнение в разговоре со «Звездой» американский публицист и журналист Джон Вароли.