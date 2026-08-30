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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-пилот «Ф-1» Даннер: «Фараон Ферстаппен фактически контролирует рынок гонщиков»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер высказался о влиятельности Макса Ферстаппена из « Ред Булл ».

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