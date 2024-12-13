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Многие долгожители на самом деле вовсе не такие уж и долгожители, как кажется

Многие долгожители на самом деле вовсе не такие уж и долгожители, как кажется

Как-то уже писал статью про отечественных долгожителей, а тут наткнулся на интересное исследование, которое подтвердило верность каждой буквы той статьи не только для отечественной демографии.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
А как влияют эти подделки на определение средней продолжительности жизни в разных странах. Прочитав эту странную статью можно предположить, что в какой-то стране ,  с продолжительностью жизни 40 лет не занимаются подделкой документов. А в Японии с продолжительностью более 80 лет, сплошь подделки документов. Муть голубая. А зачем её разводят, неужели для того, чтобы нам объявить - приказ Путина выполнен? Мы на одном из первых мест в мире по продолжительности жизни. На зализывающих Путина смотреть тошно и возникает боязнь - а ведь залижут!  И это при таком печальном опыте в СССР со Сталиным, с  Хрущёвым, с Брежневым. Вот этих двоих за 10 и 18 лет так зализали, что до сих пор стыдно. А ведь первые признаки &quot;зализывания&quot; уже наяву с этими привычными &quot; Ваши указания&quot; , &quot;Ваши заботы&quot; , &quot;Ваши рекомендации&quot;, и прочие подобострастные &quot; Ваши&quot;. Путин, не сдавайся. Гони, держи подальше лизунков.  Ведь чекист всё-таки.
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