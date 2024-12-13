Многие долгожители на самом деле вовсе не такие уж и долгожители, как кажется

АС

Анатолий Страшко

А как влияют эти подделки на определение средней продолжительности жизни в разных странах. Прочитав эту странную статью можно предположить, что в какой-то стране , с продолжительностью жизни 40 лет не занимаются подделкой документов. А в Японии с продолжительностью более 80 лет, сплошь подделки документов. Муть голубая. А зачем её разводят, неужели для того, чтобы нам объявить - приказ Путина выполнен? Мы на одном из первых мест в мире по продолжительности жизни. На зализывающих Путина смотреть тошно и возникает боязнь - а ведь залижут! И это при таком печальном опыте в СССР со Сталиным, с Хрущёвым, с Брежневым. Вот этих двоих за 10 и 18 лет так зализали, что до сих пор стыдно. А ведь первые признаки "зализывания" уже наяву с этими привычными " Ваши указания" , "Ваши заботы" , "Ваши рекомендации", и прочие подобострастные " Ваши". Путин, не сдавайся. Гони, держи подальше лизунков. Ведь чекист всё-таки.