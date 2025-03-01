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СССР-Россия

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Зеленского публично превратили в политический труп

Зеленского публично превратили в политический труп

  Владимир Зеленский умудрился поссориться с президентом США Дональдом Трампом прямо в Белом доме в Вашинтоне.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Кастрюлям в руине и &quot;великой европке&quot; - пофигу, что наркофюрер - политический труп. Шароварники во весь голос завизжали, что зеленарик -  герой в их глазах, - самой америке дал отпор!! А европка будет использовать мумию зелебобика до тех пор, пока от  имени мумии и руками бандерлогов будет вестись война с Россией (желательно - до последнего украинца). А когда это чучело превратится в реальный труп - про него быстро забудут и шароварные болваны и &quot;практичная&quot; европка. И, следующим &quot;президентом руины&quot; станет кукла ещё более худшая, чем зелебобик.
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