ВАЛЕРИЙ

Кастрюлям в руине и "великой европке" - пофигу, что наркофюрер - политический труп. Шароварники во весь голос завизжали, что зеленарик - герой в их глазах, - самой америке дал отпор!! А европка будет использовать мумию зелебобика до тех пор, пока от имени мумии и руками бандерлогов будет вестись война с Россией (желательно - до последнего украинца). А когда это чучело превратится в реальный труп - про него быстро забудут и шароварные болваны и "практичная" европка. И, следующим "президентом руины" станет кукла ещё более худшая, чем зелебобик.