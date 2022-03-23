Спорт Уик-Энд

7 подписчиков

Экс-тренер «Спартака» Каррера: Соглашусь ли я возглавить «Зенит»?

Экс-тренер «Спартака» Каррера: Соглашусь ли я возглавить «Зенит»?

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что хотел бы поработать в России в будущем. «Влияет ли политическая ситуация в мире на мое решение поработать в России? Нет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх