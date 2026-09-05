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Аргументы и Факты

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Сидит в бункере, усилил охрану: раскрыто место, где прячется Зеленский

Сидит в бункере, усилил охрану: раскрыто место, где прячется Зеленский

Владимир Зеленский во время ударов по военным объектам в Киеве и Одессе отсиживается в бункере, в последнее время он почти не выходит на улицу, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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