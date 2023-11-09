Кстати, с праздником вас: ежегодно 10 ноября отмечается учрежденный ЮНЕСКО Всемирный день науки за мир и развитие.
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Кстати, с праздником вас: ежегодно 10 ноября отмечается учрежденный ЮНЕСКО Всемирный день науки за мир и развитие.
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