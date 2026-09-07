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Shipping Fuel Shortage Looms as Refiners Prioritize Diesel

Supply of fuel oil for the shipping industry is getting squeezed by the war-driven tightness in diesel fuel, as refiners prioritize the latter over the former, Reuters has reported, with Asia set to suffer the most severe blow.

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