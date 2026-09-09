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Ушаков назвал возможную площадку для трехсторонних переговоров по Украине

Ушаков назвал возможную площадку для трехсторонних переговоров по Украине

Помощник президента РФ Юрий Ушаков допустил возможность продолжения трехсторонних переговоров по украинскому урегулированию в Абу-Даби.

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