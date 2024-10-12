Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО жителю Уфы

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы, который командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан».
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