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Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО жителю Уфы

Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО жителю Уфы

Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя России погибшему в зоне СВО старшему лейтенанту Ильдару Суфиярову из Уфы, который командовал 2-м мотострелковым взводом 2-й мотострелковой роты полка «Башкортостан».

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