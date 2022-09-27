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Юрист Соловьев рассказал о слиянии Пенсионного фонда с ФСС в 2023 году

Юрист Соловьев рассказал о слиянии Пенсионного фонда с ФСС в 2023 году

Объединение Пенсионного фонда с Фондом социального страхования произойдет в 2023 году. При этом учреждение продолжит выполнять те же обязательства перед гражданами, заявил в беседе с агентством «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

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