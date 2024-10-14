Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Тюменью

t.me/Госавтоинспекция Тюменской области Микроавтобус "Луидор" съехал в кювет на трассе в Юргинском районе Тюменской области, в результате ДТП пострадали девять человек, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
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