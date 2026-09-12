Ввод войск ЕС на Украину будет считаться началом войны с РФ – Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия будет рассматривать возможное размещение европейских военных на территории Украины как начало войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ «Возвращение к ко...
- СТ Киев сорвал визит...
- ВН В Киеве прошли ми...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым