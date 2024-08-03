7 классических мужских причёсок, которые никогда не выйдут из моды На что чаще всего обращает внимание женщина при встрече с мужчиной? Конечно, некоторые смотрят на ботинки или на костюм, но многие всё же в первые мгновения обращают внимание на причёску.