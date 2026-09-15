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Регионы России

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Более 4 миллионов россиян подали заявки на дистанционное голосование на выборах

Более 4 миллионов россиян подали заявки на дистанционное голосование на выборах

Свыше 4 миллионов российских избирателей выразили желание принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих выборах, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

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