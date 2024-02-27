«Алор Брокер»: слабость санкций укрепила рубль и подстегнула агрессивные торги

Рынок акций начал мощно расти в начале недели практически с момента открытия торгов. По итогам дня, Индекс МосБиржи прибавил 2,3%, отыграв за счет этого около 70% прошлой недели, сообщил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.