«Алор Брокер»: слабость санкций укрепила рубль и подстегнула агрессивные торги

Рынок акций начал мощно расти в начале недели практически с момента открытия торгов. По итогам дня, Индекс МосБиржи прибавил 2,3%, отыграв за счет этого около 70% прошлой недели, сообщил руководитель направления инвестиционного консультирования «Алор Брокер» Алексей Антонов.
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