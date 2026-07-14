Студент-колумбиец проведёт девятилетний «отпуск» на нарах за сбыт наркотиков во Владивостоке

Студента ДВФУ из Колумбии отправили в колонию строгого режима на 9 лет. Прокуратура Первомайского района города Владивостока поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 25-летнего иностранного студента, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии