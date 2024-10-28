Сладкий шедевр: как приготовить впечатляющий молочный десерт с мандаринами

Удивите родных и близких вкусным десертом, приготовленным из самых простых ингредиентов. Молочный десерт выглядит очень эффектно: оригинальное блюдо станет прекрасным украшением праздничного стола даже на Новый Год.
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