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Сладкий шедевр: как приготовить впечатляющий молочный десерт с мандаринами

Сладкий шедевр: как приготовить впечатляющий молочный десерт с мандаринами

Удивите родных и близких вкусным десертом, приготовленным из самых простых ингредиентов. Молочный десерт выглядит очень эффектно: оригинальное блюдо станет прекрасным украшением праздничного стола даже на Новый Год.

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