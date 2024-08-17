Новая и очень легкая вайфу ожидается в Snowbreak: Containment Zone Текущая версия Snowbreak: Co...

Новая и очень легкая вайфу ожидается в Snowbreak: Containment ZoneТекущая версия Snowbreak: Containment Zone позволяет игрокам жениться на двух вайфу из обширного набора таковых в игре, а в грядущем обновлении “Операция Полночь” фанаты проекта получат совершенно новую героиню.