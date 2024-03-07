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Правительство повысит пенсии и другие выплаты с 1 апреля

Правительство повысит социальные пенсии на 7,5% с 1 апреля. Об этом пишет Газета.ру. Также с этого дня на 7,5% повысят выплаты военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из-за военной травмы, участникам ВОВ, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.

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