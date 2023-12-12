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Закон, порядок, государство

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"Низкие температуры и усиление антициклона": морозная погода задержится в Приморье

"Низкие температуры и усиление антициклона": морозная погода задержится в Приморье

В Приморском крае за последние сутки синоптическая обстановка не претерпела изменений. Влияние сибирского антициклона продолжает обеспечивать холодную и сухую погоду, сообщает ИА UssurMedia, со ссылкой на Примгидромет.

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