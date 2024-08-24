Работяга за бесценок купил заброшенную дачу и решил сам переделать. Смотрим спустя 3 года

В конце апреля 2019 года мужчина решил вложить свои накопления в покупку заброшенной дачи. Финансовые возможности были ограничены, поэтому выбор пал на участок с давно обветшавшим домом, расположенный на окраине города.
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