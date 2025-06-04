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Царьград

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Москва запретила въезд чиновнику из Греции после отказа аккредитации РИА

Москва запретила въезд чиновнику из Греции после отказа аккредитации РИА

МИД России ввел запрет на въезд высокопоставленному чиновнику Греции после отказа продлить аккредитацию корреспонденту РИА «Новости» в Афинах.

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