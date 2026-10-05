Дрэймонд Грин: «Отмененная сделка с «Шарлотт» сломала Далтона Кнехта»

Форвард « Голден Стэйт » Дрэймонд Грин считает, что карьера Далтона Кнехта пошла по нисходящей после того, как «Лейкерс» отменили сделку по обмену снайпера в «Шарлотт» на Марка Уильямса в 2025 году.