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Дрэймонд Грин: «Отмененная сделка с «Шарлотт» сломала Далтона Кнехта»

Форвард « Голден Стэйт » Дрэймонд Грин считает, что карьера Далтона Кнехта пошла по нисходящей после того, как «Лейкерс» отменили сделку по обмену снайпера в «Шарлотт» на Марка Уильямса в 2025 году.

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