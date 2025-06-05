GEELY награждает официального дистрибьютера марки в Молдове и объявляет специальные цены на свои 3 бестселлера

GEELY AUTOMOBILE INTERNATIONAL CORPORATION наградил официального дистрибьютера в Молдове компанию DAAC Hermes наградой “OUTSTANDING SHOWROOM”, кроме того объявил об акции со специальными ценами на самые популярные в Молдове модели: GEELY Coolray, Cityray и Atlas.
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