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Царьград

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СК завершил дело о нападении на сотрудника колонии в Архангельске

СК завершил дело о нападении на сотрудника колонии в Архангельске

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего мужчины, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения.

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